أمانة بغداد تعلن إعادة افتتاح طريق في الكرادة بعد إغلاقه

2019/02/22 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، الجمعة، عن إعادة افتتاح طريق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بعد إغلاقه

مساء أمس الخميس لإصلاح تخسف في شبكة المجاري.

وقالت

الأمانة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه تمت، إعادة فتح الطريق

الرابط بين الزقاقين 3 و 5 ضمن المحلة 909 في حي الكرادة وسط بغداد بعد ان تم اغلاقة

مساء الخميس من اجل إصلاح تخسف في شبكة المجاري وبعمق 4 متر تحت الارض”.





وأضافت

الأمانة، أن “إصلاح التخسف بوقت قياسي لم يتجاوز 18 ساعة فقط”.

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