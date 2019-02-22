كوريا الشمالية تحذر من أزمة غذاء وتخفض حصص المواطنين للنصف

2019/02/22 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذرت كوريا الشمالية من أنها تواجه نقصاً في الغذاء يصل إلى 1.4 مليون طن في العام الحالي، في خطوة تسبق قمة مرتقبة بين زعيم البلاد ورئيس الولايات المتحدة.





وقالت في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن السبب في هذه الأزمة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات إلى جانب عقوبات الأمم المتحدة.





وتأتي المذكرة الغير مؤرخة والصادرة عن بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قبل قمة ثانية مرتقبة من المقرر أن تعقد في الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمكون من 15 عضواً دعم بالتوافق العقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 في محاولة لكبح طموح بيونج يانج النووي.





ودعت الحكومة في كوريا الشمالية المنظمات الدولية إلى الاستجابة العاجلة لمعالجة الوضع المتعلق بالغذاء، وفقاً للمذكرة.





وأوضحت أن إنتاج الغذاء في كوريا الشمالية بلغ في العام الماضي 4.951 مليون طن بانخفاض 503 ألف طن عن مستويات عام 2017.





وقالت كوريا الشمالية إنها قد تقوم باستيراد 200 ألف طن من الغذاء وتنتج حوالي 400 ألف طن من المحاصيل لكن سيظل لديها فجوة.





وأضافت أنها بداية من شهر يناير ستخفض حصص الغذاء اليومية إلى 300 جرام (10.5 أونصة) لكل شخص بدلاً من 550 جرام.





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