العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير

2019/02/22 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سلمت دولة العراق رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي.





وذكر قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".





وأشار فليح، إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق يبلغ 613 شخصا.





وذكر عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، إنه "تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت".





وأوضح، أن عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، مضيفاً أنه أجريت تلك العمليات مؤخرا في محافظة ذي قار جنوبي العراق.





والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.





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