محدث.. الذهب يعاود الارتفاع في تعاملات متقلبة

2019/02/22 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عادت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة التقلبات بين الصعود والهبوط وسط تذبذب أداء الدولار ترقباً لنتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم قبل أن يتحول للهبوط مع تعافي نسبي للدولار الأمريكي، لكنه عاود الصعود مجدداً بعد تحول العملة الخضراء للخسائر.





ويخيّم على المستثمرين حالة من التفاؤل بشأن إمكانية أن تؤتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثمارها والتوصل إلى اتفاق من شأنه حل تلك الاحتكاكات لكن مع ذلك يلوح في الأفق اقتراب انتهاء الهدنة التجارية والتي أبدى الرئيس دونالد ترامب نبرة إيجابية بشأنها.





وتضغط التطورات الإيجابية في الشأن التجاري على الدولار الأمريكي والذي كان بمثابة الملاذ الآمن في أوقات التوترات التجارية الأخيرة، ليستفيد بذلك المعدن كونه أحد السلع المقومة بالورقة الخضراء ويستعد لوضع ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي.





وكان المعدن النفيس وصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر خلال تعاملات الخميس لكنه قلص تلك المكاسب في وقت لاحق ليسجل معدن الذهب أكبر خسائر يومية في 6 أشهر بعدما فقد نحو 20 دولاراً من قيمته.





ويتابع المستثمرون كذلك النهج الذي قد يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة والذي قرر تغيير نغمته المتشددة إلى التحلي بالصبر والترقب لكنه في الوقت نفسه ألمح إلى أنه قد يتجه لزيادة الفائدة حال تحسن الوضع الاقتصادي.





وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% ليصل إلى 1332.20 دولار للأوقية، بعد أن وصل غلى 1323 دولار في وقت سابق من اليوم.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.5% ليسجل 1330.21 دولار للأوقية.





وفي هذه الأثناء، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بشكل هامشي بلغ 0.05% ليصل إلى 96.553.





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