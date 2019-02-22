عبدالمهدي يوجه بمعالجة مطالب ذوي المهن الصحية (وثيقة)

2019/02/22 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة وزارية لدراسة رفع التسكين الوظيفي ومخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية.وأظهرت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس، إن "عبد المهدي وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ 19 شباط الجاري بتأليف لجنة وزارية تضم وزراء (المالية والصحة والتخطيط) ورئيس الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء، تتولى دراسة موضوع رفع التسكين الوظيفي ومخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية والتمريضية".

وبحسب الوثيقة أوصى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اللجنة للإسراع بـ"رفع توصياتها النهائية".

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