القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية خاطفة تضرب العدوان في البيضاء

2019/02/22 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها نفّذت ليل أمس عملية عسكرية وصفتها

بـ"الخاطفة" على مواقع وتجمعات لقوى العدوان السعودي في منطقة فضحة

بالجريبات في محافظة البيضاء.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة

اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان صحفي، أنه "نفذ الجيش اليمني

واللجان الشعبية ليل أمس عملية استخباراتية عسكرية خاطفة استهدفوا

فيها مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان في فضحة بالجريبات في محافظة

البيضاء."واضاف في بيانه قائلاً: "بناءً على معلومات استخباراتية تؤكد

ان مرتزقة العدوان يخططون ويجهزون لتنفيذ عمليات هجومية ضد مواقع

الجيش واللجان الشعبية، وبعد عمليات رصد واستطلاع دقيق، قام الجيش

واللجان ليل أمس بتنفيذ عملية عسكرية استباقية تم خلالها مهاجمة مواقع

وتجمعات المرتزقة في فضحة بعملية نفذتها وحدات خاصة."وقال أن القوات

اليمنية "نفذت العملية الاستباقية بشكل دقيق وخاطف جرى خلالها مفاجأة

العدو وإحداث حالة ارباك كبيرة وخوف وهلع بين صفوفهم ليفر عدد كبير

منهم هاربين من مواقعهم."وأكد ان العشرات من قوى التحالف لقوا مصرعهم

خلال العملية، "منهم قيادات أبرزهم قائد جبهة فضحة وجرح العشرات، كما

تم تدمير عدد من الاليات العسكرية المتنوعة للمرتزقة."

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