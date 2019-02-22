2019/02/22 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة أعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، اليوم الجمعة، مقتل 5 من “أكبر” تجار المخدرات في المحافظة، فيما كشف عن تشخيص عدد أخر منهم ومطاردتهم حاليا.وقال فليح، إن “قيادة شرطة البصرة تمكنت من قتل خمسة من تجار المخدرات الكبار والقضاء عليهم خلال مصادمات مسلحة”، مشيرا الى “مصادرة قواته مئات الكيلو غرامات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة البصرة يعلن مقتل 5متاجرين كبار للمخدرات ويؤكد على منافذ تهريبها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة البصرة يعلن مقتل 5متاجرين كبار للمخدرات ويؤكد على منافذ تهريبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).