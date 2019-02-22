الهجرة تعيد 199 لاجئا عراقيا من تركيا

2019/02/22 | 19:28

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(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن استقبالها (199) لاجئا عراقيا عائدا من تركيا إلى بلدهم .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز “ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا ، إضافة إلى إدارة الأزمات المشتركة في دهوك وقوات امن المنفذ ، نقلت نحو (199) مواطنا عراقيا في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي إلى بلدهم العراق ” .

ولفت نوروز إلى أن ” كادر الوزارة في أربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم إلى ديارهم بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الأمنية إلى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ” .

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