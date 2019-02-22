اتلاف أرسالية مواد غذائية متنوعة في منفذ زرباطية الحدودي

2019/02/22 | 19:32

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(المستقلة)..أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي بمحافظة واسط اليوم الجمعة عن اتلافها لأرسالية مواد غذائية متنوعة ممنوعة من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية والصحية وحماية للمنتج الوطني .

وقالت الهيئة أن عملية” الأتلاف تمت وفق محاضر أتلاف أصولية وبعد نفاذ المدة القانونية المسموح بها

يذكر أن الهيئة تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال المديريات التابعة لها بأتلاف مواد وبضائع مخالفة أو منتهية الصلاحية حفاظا منها على سلامة المجتمع وحماية لمنتجاتها الوطنية.

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