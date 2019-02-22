موسكو تكشف عن قيام الولايات المتحدة بنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا

2019/02/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل قوات عسكرية خاصة وآليات إلى فنزويلا .

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي “واشنطن تحضر استفزازا وتقوم بذلك وفق جميع قواعد العلوم العسكرية”.

وأضافت قائلة “حيث لوحظ نقل قوات خاصة أمريكية وآليات إلى الأراضي المجاورة للدولة الفنزويلية”.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.



فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.



ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة”.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.

المصدر: سبوتنيك

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