بعد رحلة طلاق.. أنغام ترتبط بموزع موسيقي صاحب “حالة خاصة جدا” (صور)

2019/02/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أحيت الفنّانة المصرية أنغام، حفلاً غنائياً ضخماً وسط حضور كبير من الجمهور في الكويت ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير”.ولفتت أنغام الأنظار بعدما ظهرت بخاتم الزواج في يدها الشمال، وتعتبر المرّة الأولى التي تظهر فيها بالخاتم.وكانت قد تردّدت مُؤخّراً أخبار تؤكد زواج أنغام من المُوزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في […]

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