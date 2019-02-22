تزامناً مع أعادة النازحين.. حملة أمنية تستهدف مخيمات الفلوجة

2019/02/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفاد مصدر امني، الجمعة، ان الاجهزة الامنية شرعت بحملة تفتيش في مخيمات النازحين جنوبي مدنية الفلوجة؛ بحثا عن مطلوبين.وقال المصدر لـ “ناس” ان “الاجهزة الامنية قامت بتنفيذ حملة دهم وتفتيش في مخيمات النازحين في قضاء العامرية، بحثا عن مطلوبين”.واضاف، ان “الحملة جاءت بالتزامن مع نية القوات الامنية اعادة العشرات من […]

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