2019/02/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل حكومة استلمت قيادة العراق، دأبت ان تجعل من شبكة الاعلام جنديا في رقعة الشطرنج السياسي، الحكومة تعلم انه ليس باستطاعتها ان تحول الجندي الى وزير في النهاية لعدم وجود لاعب ماهر يستطيع الوصول به الى اخر خط هجوم، شبكة الاعلام ورثت وزارة الاعلام القديمة، وربما كانت الضحية الاكبر التي تحملت نزق السياسيين الذين انتقلوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاهد ابو الهيل… والشبكة بقلم وجية عباس) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاهد ابو الهيل… والشبكة بقلم وجية عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).