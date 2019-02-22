مجلس محافظة صلاح الدين يناقش “مشروع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية” للبدء في تطبيقه – فيديو

2019/02/22 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم للتغيير، إن اجتماع الحكومة المحلية في سامراء ناقش الواقع الخدمي للقضاء، ومشروع سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية، مبينا ان العمل على هذا المشروع سيكون وفق النسبة التي حددها مجلس النواب في الموازنة.

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