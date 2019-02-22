الزراعة تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين

2019/02/22 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين.

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