إحباط محاولة انتحار جماعي لعائلة في بغداد

2019/02/22 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت امرأة في بغداد على رمي نفسها وطفليها من على جسر الائمة في محاولة لتنفيذ انتحار جماعي للعائلة، ما أسفر عن غرق طفل قبل أن تنقذ النجدة النهرية المرأة وأحد الأطفال.

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