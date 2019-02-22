مصادر أمنية: البغدادي شوهد في

2019/02/22 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية النقاب عن أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي شوهد قبل أيام في المعقل الأخير للجماعة بـ"باغوز" شرقي سوريا.

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