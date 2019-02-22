ظريف: ترامب يحب عنصر المفاجأة وسنتعامل بهذا الاسلوب

2019/02/22 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد وزير الخارجية الايرني محمد جواد ظريف، الجمعة، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحب عنصر المفاجاة ولهذا السبب فاننا سنتعامل معه بنفس هذا الاسلوب، مؤكدا ان ايران بلد يتمتع بالاستقرار الكامل لانها لاتعتمد على القوات الاجنبية.وذكر في حوار مع صحيفة بازلرتسايتونغ السويسرية حول الاتفاق النووي مع ايران ومسؤوليات الاوروبيين في هذا المجال […]

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