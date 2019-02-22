صناديق الأسواق الناشئة تشهد أول تدفقات خارجة في 4 أشهر

2019/02/22 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة أول تدفقات خارجة في 4 أشهر خلال الأسبوع الماضي.





وقال استراتيجيون في "بنك.أوف.أمريكا" استناداً على بيانات "إي.بي.إف.آر"، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة شهدت تدفقات خارجة بقيمة 0.5 مليار دولار، فيما تخارج المستثمرون بنحو 39 مليون دولار من السندات خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير الجاري، لأول مرة منذ أكتوبر 2018.





وشهدت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات داخلة بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن.





وذكر البنك أن صناديق السندات العالمية شهدت تدقعات داخلة بقيمة 4.6 مليار دولار، في حين عانت صناديق الأسهم من نزوحاً نحو12.7 مليار دولار.





وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم الأمريكية عانت من التدفقات الخارجة للأسبوع الثاني عشر على التوالي، حيث قام المستثمرون بسحب 4.3 مليار دولار.





فيما تخارج المستثمرون من صناديق الأسهم اليابانية بنحو 1.1 مليار دولار، وهو أكبرمعدل في 6 أشهر، في حين أن 3.9 مليار دولار هي قيمة التدفقات الخارجة من الأسهم الأوروبية.





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