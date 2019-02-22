2019/02/22 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 26 ألف نقطة، مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





وكان قطاعا الطاقة والتكنولوجيا الأفضل أداءً في "وول ستريت"، فيما قاد سهم "إنتل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





ويأمل المستثمرون في تطورات إيجابية من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، مع ترقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نائب رئيس مجلس الدولة الصينى "ليو هو" فى وقت لاحق اليوم، بعد أن التقى وفد أمريكي بالرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي.





وارتفع معدل التفاؤل بشأن فرص توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية، وسط تقارير تفيد أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الزراعية من واشنطن.





وبحلول الساعة 3:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6% ليصل إلى 26004 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5% إلى 2788 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.7% مسجلاً 7509 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.09% عند 96.517.





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