اتحاد الكرة يعلن عن اسماء اللاعبين المغتربين الجدد في المنتخب العراقي

2019/02/22 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة المغتربين في اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن أسماء اللاعبين المتاحين رسمياً لتمثيل المنتخب الأولمبي بعد حصولهم على الأوراق الثبوتية، فيما بينت "مشكلة" اللاعب لؤي العاني، وحقيقة استدعاء الثنائي ريوان امين وجيلوان حمد للمنتخب الوطني.وقال المتحدث باسم اللجنة زيد الزيدي، في بيان لاتحاد الكرة، إن "اللاعبين المتاحين رسمياً للتواجد مع المنتخب الاولمبي عددهم ستة لاعبين وهم: اريان محمد، ايهاب ناصر، أمير العماري، أصيل عبد الرضا، رياد بولص، قيس العاني".

وأوضح الزيدي، أن "اللاعب لؤي العاني استكمل جميع أوراقه الثبوتية عن طريق لجنة المغتربين وقد تواجد في أكثر من معسكر داخلي وخارجي مع المنتخب الأولمبي، لكن تواجد اختلاف في بيانات اللاعب المغربية عما متواجد في بياناته العراقية جعل من الصعب إضافته في الوقت الحالي مع المنتخب، وسنعمل على حل هذه المشكلة خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن اللاعب من تمثيل منتخباتنا الوطنية".

واستغرب الزيدي، "ما أثير عن اللاعبين عباس محمد ومهند جعاز والذين تم استبعادهما اساسا في وقت سابق من قبل الملاك التدريبي للمنتخب الاولمبي"، مؤكداً أن "عدم إكمال أوراق اللاعبين مروان البازي واحمد حسن أمر طبيعي بسبب عدم توفير ابسط الاوراق الثبوتية التي تساعدهم في هذا الخصوص، وعدم جدية ذويهم في مساعدة اللجنة، وقبل ذلك مساعدة ابنائهم وهو عكس مالمسناه من بقية اللاعبين واولياء امورهم الذي اسهم تعاونهم مع اللجنة في إصدار مستمسكاتهم العراقية".

وبشأن استدعاء اللاعبين جيلوان حمد وريوان أمين للمنتخب الوطني، بين الزيدي أن "مدرب المنتخب كاتانيتش لم يوجه الدعوة بشكل رسمي للثنائي حمد وأمين، لكن اللاعبين على رادار السلوفيني ولديهما فرصة كبيرة جداً أن يتواجدا مع أسود الرافدين خلال الاستحقاقات المقبلة، سيما وأنهما قد تحصلا على جميع المستمسكات العراقية، ولم يتبق سوى نقل أوراقهم من اتحاداتهم في الدول التي مثلوا فيها منتخباتها السنية الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهو متوقف على دعوتهم بشكل رسمي لتمثيل المنتخب الوطني".

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