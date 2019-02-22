وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي‭ ‬

2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية رغم الضغوط المتزايدة بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وأضافت الوكالة في تقرير فصلي سري اطلعت عليه رويترز أن إيران لا تزال ملتزمة بحدود تخصيب اليورانيوم وكذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكررت الوكالة أيضا بيانها المعتاد قائلة إنها أجرت عمليات تفتيش تكميلية، التي عادة يتم الإبلاغ قبلها بوقت قصير، في كل المواقع التي تحتاج إلى زيارتها في إيران.

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