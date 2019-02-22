2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، 22 شباط، 2019، مقتل عنصر في تنظيم "الدولة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإستخبارات العراقية تطيح بـ" ذئب مكحول " الداعشي في مكحول) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإستخبارات العراقية تطيح بـ" ذئب مكحول " الداعشي في مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).