حقوق .. اجراء وزير الصحة ضد المضربين لنيل حقوقهم

2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/22 21:46

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بغداد- العراق اليوم:

رفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، قرار وزارة الصحة الخاص باعتبار ذوي المهن الصحية الذين اضربوا عن العمل بشكل احتجاجي للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وتحسين الواقع الصحي “مخالفين” لقانون انضباط موظفي الدولة، فيما يعد المركز الإجراء التعسفي بـ”السابقة الخطيرة”.واستنكر المركزفي بيان إطّلعت عليه " العراق اليوم" ، إعمام وزارة الصحة إلى دوائرها في المحافظات كافة والقاضي باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية (في إشارة لتوجيه العقوبات) بحق الموظفين الذين يتظاهرون احتجاجاً على عدم توفير حقوقهم من قبل المؤسسات المعنية، .

مطالبا وزير الصحة د.علاء العلوان، بإلغاء الإعمام الوزاري والاعتذار للموظفين الذين طالبوا بحقوقهم وعبروا عن احتجاجهم بشكل حضاري ينسجم مع الدستور العراقي النافذ، وبخلاف ذلك فإن المركز يصف هذا الإجراء الوزاري بالقمعي.ودعا البيان كافة الموظفين المتضررين من إجراء وزارة الصحة الى تسجيل دعاوى قضائية ضد وزير الصحة لارتكابه مخالفة دستورية في منعهم من التعبير عن آرائهم، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لهذا الشأن.

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