مراسلتنا: رئيس الجمهورية يبدأ زيارة لمصر غدا السبت ويشارك بقمة شرم الشبخ الاحد

2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل مصر يوم غد السبت، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ليمثل العراق في القمة العربية الاوروبية

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