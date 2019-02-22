2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت تنسيقية ذوي المهن الصحية والتمريضية قبل قليل، ايقاف الأضراب، ووجهت بممارسة الأعمال في المستشفيات والمراكز الصحية، بحسب ما نقله مراسل وكالة الانباء العراقية(واع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء اضراب ذوي المهن الصحية والتمريضية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء اضراب ذوي المهن الصحية والتمريضية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).