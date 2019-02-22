تدمير 4 أنفاق سرية وثلاثة خنادق لـ

2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيث أفاد مصدرٌ في قيادة عمليات الانبار، بتدمير أربعةِ أنفاقٍ سريةٍ لعناصر تنظيمِ "داعشَ" الارهابي بعمليةٍ أمنيةٍ غربيَ المحافظة.

وقال المصدر، إن القواتِ الأمنيةَ نفذت حملةً

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