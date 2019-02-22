القدو : الكتل السنية والكردية ترفض التصويت على قانون اخراج القوات الاجنبية

2019/02/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيَّن النائبُ عن تحالف الفتح حنين القدو، اَن الكتلَ السنية والكرديةَ سترفضُ التوقيعَ على مسودة قانونِ إخراج القوات الأجنبيةِ من البلاد.

واكد القدو، إَن اغلبَ القيادات

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