2019/02/22 | 19:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أسفرت قرعة دور الـ16 "ثمن النهائي" لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ&...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في الدوري الاوربي : مواجهات سهلة لكبار القارّة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أسفرت قرعة دور الـ16 "ثمن النهائي" لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ&...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في الدوري الاوربي : مواجهات سهلة لكبار القارّة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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