المفوضية الأوربية ترد على تهديدات ترامب بشان عودة الدواعش الاوربيين

2019/02/22 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت ممثلة المفوضية الأوروبية ناتاشا ان عودة عناصر "داعش" ممن

يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم يقع ضمن اختصاص كل

دولة.ناتاشا اشارت الى أنه وفقا للتشريع الجديد للاتحاد الأوروبي، قد أصبحت

دول ومجتمعات الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول للعام الماضي، ملزمة

بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرتبطين بالأنشطة

"الإرهابية" في قاعدة بيانات نظام شنغن للمعلومات، بما في ذلك عناصر

تنظيم "داعش".هذا وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب هدد الدول الأوربية باعادة

مئات الدواعش الى بلدانهم في سوريا، في إشارة واضحة الى إدارة واشنطن

للإرهاب

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