رفع عشرات العبوات الناسفة من مخلفات داعش غرب الانبار

2019/02/22 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مفارز مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، عشرات العبوات الناسفة

من مخلفات داعش غرب الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي " ان مفرزة مكافحة

المتفجرات للواء تمكنت من رفع ٧٣ عبوة ناسفة من صنف (القمعية) كانت

مزروعة مابين الحدود مع سوريا ضمن قاطع عمليات غرب الانبار.واضاف ان

جميع العبوات تم التخلص منها بشكل آمن ضمن عملية التطهير التي حملت

اسم مسؤول محور نينوى لمكافحة المتفجرات الشهيد (احمد حسين البديري).

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