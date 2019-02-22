2019/02/22 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الجمعة، عن اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف وانتحال الصفة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة. وقالت القيادة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف في منطقة سبع البور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف في منطقة سبع البور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).