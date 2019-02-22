بالصور .. الحشد الشعبي يدمر عددا من الانفاق لـ

2019/02/22 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا ، إن قوة من اللواء ( 53) ضمن عمليات الحشد الشعبي في نينوى نفذت، اليوم، عملية تفتيش سلسلة جبال الواقعة جنوب شرق تلعفر بهدف انهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف ، أن العملية اسفرت عن العثور على عدد من الانفاق وتدميرها بالكامل.

انتهى ع.س

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