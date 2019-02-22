مصدر امني يكشف عن تفاصيل مهمة عن هوية القيادي الداعشي البارز الذي قتل اليوم في كركوك

2019/02/22 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، تفاصيل مثيرة ومهمة عن هوية القيادي البارز في عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك الذي قتل اليوم الجمعة بعملية متقنة نفذتها قوة أمنية مشتركة.

وأفاد المصدر ان "خلية الصقور بالاشتراك مع الحشد الشعبي في لواء 16 {حشد التركمان} قتلت الإرهابي المدعو {ميزر هادي} والمُكنى {ابو صهيب} كان يشغل منصب قاضي محكمة داعش في ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك، وعمل سابقاً في صفوف تنظيم {أنصار الاسلام} الارهابي وانضم الى صفوف داعش عام 2014 ونُصب قاضي شرعي لقاطع الرشيد".

وأوضح، ان "القوة المشتركة وبعد متابعة الارهابي ليومين حاصرت منزل الارهابي المذكور وقتلته في منطقة {بنجة علي} في كركوك"

واضاف المصدر ان "الارهابي كان قد أطلق النار قبل يومين على عنصرين من استخبارات الحشد الشعبي كانا يتعقبانه مما أدى الى إصابة أحدهم واستشهاد الآخر قرب حي الواسطي في المحافظة ولاذ بالفرار ومنذ الحادث، والقوات اللامنية تتابعه بحذر الى صباح اليوم حيث قامت بقتله في عملية نوعية متقنة".

وكشف، ان "الارهابي كان قد قتل كل أخواته الخمسة بعد ان حاصرته القوات الامنية وقضت عليه" مشيرا الى ان "الداعشي له 11 أخا كلهم ينتمون لداعش الارهابي بعضهم قُتل وآخرون مازالت القوات الامنية تلاحقهم".

يذكر ان خلية الإعلام الامني، قد كشفت اليوم عملية قتل قيادي بارز في داعش في محافظة كركوك.

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الارهابي المدعو ميزر الجوالي بعملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق داره وحدثت المواجهة اثناء العملية مما دعت قواتنا الى حسم الموقف بقتله".

وأضاف ان "العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا المجرم لجريمته على الشهيد {صالح عبد الله} أحد منتسبي لواء 56 الحشد الشعبي".

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