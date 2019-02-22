بسبب تسريب غاز من احدى الشاحنات اغلاق طريق تكريت-العلم

2019/02/22 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب تسريب في شاحنة غاز الى غلق طريق تكريت – العلم.

وأفاد مصدر ان "الطريق الرابط بين تكريت والعلم وبالتحديد بعد سيطرة تكريت تم إنقطاعه لوجود شاحنة محملة بالغاز تابعة لشركة غاز تكريت".

وبين انه "ولوجود تسرب بهذه الشاحنة استوجب قطع الطريق لحين اكمال عملية التفريغ التي بدأت قبل ساعتين وخلال الساعتين المقبلتين سوف يتم إجلاء الشاحنة وفتح الطريق".

وأهابت السلطات الأمنية بالمواطنين بعدم التقرب من هذه الشاحنة لحين إكمال عمل الكوادر الفنية بتفريق الشاحنة.

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