الافتتاح الاكبر لمشروع مدينة الشراع الاستثماري

2019/02/22 | 19:55

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العراق - النجف

كيكو يؤكد : المشروع سيساهم بتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة من ابناء المحافظة وسيكون الملاذ الترفيهي الابرز للعائلة النجفية

أفتتح الدكتور ضرغام كيكو رئيس هيئة الاستثمار يوم الخميس ٢١ شباط مشروع " مدينة الشراع "الاستثماري

وبحضور عضو لجنة الاستثمار الاستاذ نوفل الناشي والشيخ احسان ثعبان ، والسيد النائب الاول للمحافظ النجف هاشم الكرعاوي وعدد من الاعلاميين والشخصيات ورجال اعمال .

وقد قال الدكتور ضرغام كيكو : ان " مشروع الشراع من المشاريع الاستثمارية التي اضطلعت بتنفيذها هيئة استثمار النجف بعد افتتاح سلسلة من المشاريع التنموية في عام 2018

مؤكدا : ان المشروع يعتبر الاضخم بالنسبة للمشاريع الترفيهية لما ضم بين جنباته من منشآت وفعاليات واماكن ترفيهية خالطت الحداثة مع التراث الفني المعماري النجفي

مبينا: ان المشروع سيساهم بتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة من ابناء المحافظة وسيكون الملاذ الترفيهي الابرز للعائلة النجفية

هذا ويذكر ان المشروع يحتوي على قاعات ومقاهي ومتنزهات وساحات للجري واخرى لممارسة العاب التنس والطائرة والقدم وكرة السلة , ومكتبات وقاعات للمناسبات واخرى للتسوق وغيرها من الفعاليات .

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