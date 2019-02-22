التقرير الفصلي “السري” لوكالة الطاقة الذرية: إيران ما تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

2019/02/22 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، “إن إيران ما تزال ملتزمة بالقيود الرئيسة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية”.وأضافت الوكالة في تقرير فصلي سري نقلته رويترز، وتابعه “ناس” اليوم (22 شباط 2019) إنه “رغم الضغوط المتزايدة بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، فإن إيران ما […]

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