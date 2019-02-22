الجيش التركي يدمر مخابئ لـ”بي كا كا” شمالي العراق

2019/02/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ وكالات

أعلنت

وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 17 مخبئا ومغارة لمنظمة “بي كا كا”

شمالي العراق.

وذكر

بيان صادر عن الوزارة أن القوات المسلحة نفذت مؤخرا 15 عملية في منطقة هاكورك.

وأوضحت

الوزارة أن القوات عثرت على 17 مخبئا ومغارة لمقاتلي بي كا كا، بعضها مجهز بالأسمنت.

وأشارت

إلى أن عناصر الجيش عثرت في المخابئ على قاذفَين صاروخيين محمولين من طراز “آر

بي جي”، وطنَّين من وقود الديزل.

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