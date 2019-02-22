شرطة بابل تعتقل لصين قاما بسرقة محل لبيع الهواتف

2019/02/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت

قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، اعتقال لصين قاما بسرقة محل لبيع الهواتف الذكية وسط

الحلة، مركز المحافظة.

وقال

المتحدث باسم قيادة الشرطة، العقيد عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “دورية من شرطة النجدة ألقت القبض على شخصين

من محافظة مجاورة لـ(بابل) يستقلان عجلة صالون، قاما بتغطية لوحات تسجيلها بمادة الطين”.

وأضاف

الحسيني، انه “بعد الشك الحاصل تم اقتيادهما الى مركز أمني مختص، وعند التحقيق

اعترفا بسرقة محل لبيع الهواتف الذكية في أحد الأحياء وسط الحلة، في وقت سابق، وإنهم

كانوا يخططون لسرقة محل آخر”.

وأشار

المتحدث باسم قيادة شرطة بابل، إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللّازمة

بحقهم”

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