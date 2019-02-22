عودة ثنائي

2019/02/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، تعافي كل من جيسي لينغارد وأنطوني مارسيال، وإمكانية مشاركتهما في مواجهة ليفربول المرتقبة، في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

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