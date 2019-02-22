حرق مدرسة جنوبي الفلوجة على يد مجهولين

2019/02/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مجهولون على حرق مدرسة ابتدائية جنوبي قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.

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