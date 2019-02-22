كرنفال في المثنى لدعم مرضى السرطان

2019/02/22 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة السماوة بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، كرنفال حضارة ساوه الخيري الثاني لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، وتضمن بازار خيري وفقرات فنية ومعارض للكتب ومشاركات لعدد من الشعراء ومحاربي السرطان.

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