وكالة:أوروبا سترد على تعريفات ترامب ضد السيارات باستهداف

2019/02/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض تعريفات جمركية ضد مجموعة من السلع الأمريكية إذا أقر الرئيس دونالد ترامب رسوماً ضد وارادات السيارات من الكتلة.





ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم تسمه، اليوم الجمعة، أن منتجات شركات "كاتربيلر"، و"زيروكس" و"سامسونايت" ستكون من بين السلع الأمريكية المستهدفة.





وفي الشهر الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية أن بروكسل ستستهدف سلعا أمريكية بقيمة 20 مليار يورو في حالة فرض ترامب رسوماً على السيارات وقطع الغيار.





وكان الرئيس الأمريكي قد تسلم نتائج تحقيقات وزارة التجارة يوم الأحد الماضي بشان ما إذا كانت واردات السيارات لها آُثر سلبي على الأمن القومي.





ومن المفترض أن يقوم الرئيس الأمريكي باتخاذ قراره بشأن فرض تعريفات ضد السيارات من عدمه في مايو المقبل.





وفي تصريحات للصحفيين اليوم، قالت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة: "إذا كانت هناك رسوماً على السيارات وقطع الغيار، فقد بدأنا داخليًا في إعداد قائمة من إجراءات لمواجهة ذلك".

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