التعليم العالي تمنع الاحتفالات والولائم في الجامعات (وثيقة)

2019/02/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع الاحتفالات خلال مناقشات الرسائل والأطاريح الجامعية.وأفادت وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي ومرسلة إلى جميع الجامعات العراقية، بان الوزارة تسمح بحضور أقارب الباحثين خلال مناقشة الرسائل والأطاريح الجامعية إلا انها تمنع إقامة الولائم والأهازيج خلالها.

يأتي ذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قيام مواطنين بترديد اهازيج عشائرية داخل حرم جامعي وخلال مناقشة رسالة ماجستير لاحد الطلبة.

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