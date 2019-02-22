إستشهاد طفل وإصابة 30 فلسطينيا برصاص الإحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

2019/02/22 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد طفل وأصيب 30 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم

الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين في الجمعة الـ48

لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأعلن

الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين

الداية 15 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الصدر من قبل قوات

الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.وأوضح القدرة أن "30 مواطناً أصيبوا

بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وكان

الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان

"الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"، على طول الحدود الشرقية

لقطاع غزة بشكل سلمي رافعين العلم الفلسطيني.وأفاد مصدر محلي بان قوات

الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين

السلميين، مما دفع الشبان الثائرين لإشعال الإطارات ورشق جنود

الاحتلال بالحجارة.وأشار إلى أن أعداد كبيرة من الإصابات تم علاجها

ميدانياً لعدم خطورتها.وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة د.



أشرف القدرة،

بأن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وتم نقلهم إلى

المستشفى لتلقي العلاج اللازم.ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة

وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية الى الاحتشاد ردا على وصفته كل

الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني

والجماهيري، مؤكدة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق

أهدافها.

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