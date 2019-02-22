المقدسيون ينتفضون دعماً للأقصى ويفتحون مصلَّى الرحمة

2019/02/22 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ الفلسطينون يوم نفيرٍ للدفاع عن المسجد الأقصى بعد توالي

اعتداءات الاحتلال عليه. وذكرت مصادر إعلامية في القدس المحتلة أن المصلين فتحوا باب مصلى

الرحمة للمرة الأولى منذ إغلاقه عام الفين وثلاثة, ودخول مئات المصلين

إلى مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في تحدٍ للاحتلال, مبينة أن

المستوطنين يستخدمون الأسلحة في اعتداءاتهم على الفلسطينيين الذين

يواجهونهم بالحجارة.ولفتت المصادر الى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل

أكثر من ستين مقدسياً منذ الليلة الماضية.

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