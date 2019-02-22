2019/02/22 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اغلاق طريق تكريت – العلم بسبب تسريب في شاحنة غاز

واع / مكتب صلاح الدين / س .م

اعلنت القوات الامنية في محافظة صلاح الدين ، الجمعة ، عن اغلاق طريق تكريت – العلم بسبب تسريب في شاحنة غاز.

ونقل مصدر امني في تصريح لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الطريق الرابط بين تكريت والعلم وبالتحديد بعد سيطرة تكريت تم إنقطاعه لوجود شاحنة محملة بالغاز تابعة لشركة غاز تكريت".

وبين انه "ولوجود تسرب بهذه الشاحنة استوجب قطع الطريق لحين اكمال عملية التفريغ التي بدأت قبل ساعتين وخلال الساعتين المقبلتين سوف يتم إجلاء الشاحنة وفتح الطريق".

وأهابت السلطات الأمنية بالمواطنين بعدم التقرب من هذه الشاحنة لحين إكمال عمل الكوادر الفنية بتفريق الشاحنة".

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