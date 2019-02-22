بعقوبة تحصل على اعلى موازنة.. بالارقام مجلس ديالى ينشر جدول تقسيم أموال الموازنة

2019/02/22 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس محافظة ديالى ،اليوم الجمعة، جدول يظهر تقسيم أموال الموازنة على مناطق المحافظة. ويمثل الجدول الصادر عن امين عام المجلس خضر مسلم وحصلت "العهد نيوز"

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