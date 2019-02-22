ادارة الزوراء تستقر على تسمية المدرب اكرم سلمان لقيادة الفريق في الموسم الجاري

2019/02/22 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر من داخل اروقة نادي الزوراء، اليوم الجمعة، بان ادارة النادي سمت اكرم سلمان مدرباً للفريق الكروي في الموسم الجاري.وقال المصدر، إن “ادارة نادي

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