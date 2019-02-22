2019/02/22 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حقق فريق نادي الشباب السعودي، الفوز على نظيره القادسية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حمال بلعمري بالدقيقة 85 من زمن المباراة عن طريق تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وأهدر القادسية فرصة التعادل مع الشباب في الدقيقة 88 من زمن المباراة، بعد تسديدة جاءت في القائم، ثم ارتدت إلى داخل الملعب.



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

وبذلك يرفع الشباب رصيده للنقطة 40 في المركز الثالث، خلف الهلال المتصدر بـ52 نقطة، والنصر صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة.

الفائزون والخاسرون من رحيل تركي آل الشيخ عن نادي بيراميدز

وتجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز الحادي عشر، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري السعودي - الشباب ينتصر على القادسية بهدف دون رد) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري السعودي - الشباب ينتصر على القادسية بهدف دون رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).